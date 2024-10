Partirà a breve un corso di fotografia destinato ai soli residenti. L’Amministrazione comunale di Giave, guidata dalla Sindaca Maria Antonietta Uras, ha deciso di accogliere la proposta formulata dalle operatrici della biblioteca “Antoninu Paba”.

Quest’ultima ha sollecitato la realizzazione di questo corso viste le richieste formulate da alcuni utenti. In base a quanto stabilito nel corso della seduta di giunta del 10 aprile, il corso, della durata di 10 mesi e avrà l’intento di valorizzare, attraverso gli scatti fotografici, le bellezze architettoniche, archeologiche e paesaggistiche del Comune di Giave.

Al termine, verrà allestita una mostra al Centro sociale con 30 foto realizzate su pannelli 30 per 40. Le stesse resteranno in possesso del Comune come patrimonio artistico. La spesa presunta per la realizzazione dell’iniziativa è stata quantificata in 650 euro.