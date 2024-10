Dalle prime ore di oggi, 23 settembre, il personale della Squadra Antidroga del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari è impegnato in una operazione di servizio che ha portato, al momento, all’arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio di Alessandro Masala, 46enne, panettiere di Monserrato, con piccoli precedenti.

L’attività – hanno spiegato i Carabinieri - si è sviluppata proprio sull’individuazione e il rintraccio di una persona sospettata di spaccio di sostanza stupefacenti.

A fine mattinata la Squadra, con anche la collaborazione dell’Arma di Dolianova, è riuscita a rintracciare e fermare, all’ingresso di Cagliari, Masala mentre era alla guida di una Fiat Panda, presa a noleggio. I militari hanno quindi perquisito l’uomo e la vettura.

In caserma i carabinieri hanno smontato l’auto e sotto la cuffia della leva del cambio dell’auto hanno trovato un panetto di cocaina di circa 1 chilogrammo, del valore commerciale prossimo ai 100 mila euro sul mercato finale.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei militari, ancora in corso, Masala era da poco sbarcato a Porto Torres da un traghetto proveniente da Genova.

Sono in corso le indagini per l’individuazione di fornitori, sodali, fiancheggiatori e mercato di destinazione, verosimilmente di un certo livello, stante la qualità del prodotto.

Arrestato, al termine delle formalità di rito, ancora in corso, verrà trasferito presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.