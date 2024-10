“Care concittadine e cari concittadini, Ats Sardegna ci ha confermato la presenza ad Assemini di un caso di contagio da Covid19”.

A dare l’annuncio è stata la Sindaca Sabrina Licheri.

“Dalle informazioni in nostro possesso – aggiunge – il contagio non è avvenuto nel territorio comunale quindi invito tutti alla calma e a rispettare in maniera ancora più risoluta e scrupolosa tutte le prescrizioni contenute nei vari decreti e ordinanze ed evitare ogni spostamento non strettamente necessario”.

“Ricordo che il Coc è stato già attivato e che abbiamo provveduto ad intensificare i controlli da parte della Polizia Locale con l’estensione dell’orario di servizio. Esprimo a nome dell’amministrazione che rappresento – conclude la Licheri – e mi sento di dire a nome di tutta la nostra comunità, vicinanza alla persona colpita dal virus augurandogli di superare al più presto questo momento. C’è bisogno di unità solidarietà e collaborazione. Insieme si vince”.