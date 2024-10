Una classe in quarantena nella sede staccata di via Rolando del liceo classico Dettori a Cagliari per un caso di Covid-19.

Ieri sono stati effettuati i tamponi a docenti e studenti entrati in contatto col positivo.

Prima di riprendere le attività in presenza dovranno attendere l'esito dei test. Il protocollo è scattato subito dopo la notizia della positività dell'alunno. Nelle altre classi le lezioni si sono svolte regolarmente.