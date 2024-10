L’alternativa al mare, alle spiagge affollate, alle code in macchina e alla nevrotica ricerca di un parcheggio da trovare può essere il cartellone di eventi che l’Amministrazione Comunale di Ovodda, in sinergia con il Centro Commerciale Naturale e le associazioni e le attività operanti in loco, ha stilato per rinforzare quel concetto di accoglienza che le aree interne dell’isola hanno saputo conservare e valorizzare nel tempo.

Il Ferragosto ovoddese, nel cuore della montagna, riserva una serie di appuntamenti esclusivi di musica, moda, intrattenimento, cultura, tradizioni, spettacolo, sapori, colori e generosa ospitalità.

“L’estate segna il ritorno dei tanti emigrati che approfittano delle vacanze per riannodare i fili, mai spezzati, con le origini e i luoghi abitati nel cuore – dice Alessandra Lai, assessore ai Servizi sociali -. Il Ferragosto rappresenta, quindi, un’occasione importantissima per ritrovarsi, per stare insieme”.

Si parte con due appuntamenti culturali, l’11 e il 14 agosto, rispettivamente con la presentazione del libro “Gli amici del venerdì”, incluso l’incontro con l’autore Stefano Brusadelli e la proiezione di “Boghes”, il film documentario prodotto dalla sede regionale della Rai e curato da Antonio Rojch. Sempre il 14 agosto l’associazione Ovodda corse organizza la gara “de carruzzeddos antigos” lungo la via Vittorio Emanuele.

Martedì 15 agosto, in piazza Gennargentu, alle ore 21.30 si apre il “Gran Galà di Ferragosto”, evento di musica, moda, tradizioni e spettacolo presentato da Giuliano Marongiu che con il Gruppo Incantos proporrà canzoni amatissime come “A manu tenta” e “Ballende, cantende”. Ci saranno i balli in piazza, i nomi affermati e quelli emergenti della creatività che sfileranno in passerella, Roberto Tangianu, Cecilia Concas e altri ospiti a sorpresa, espressioni del folklore e il coinvolgimento delle realtà locali.

“Ovodda apre le sue porte per accogliere sempre, e nel modo migliore, tutti quelli che arrivano - dice Francesco Cinelli, consigliere comunale -. Per Ferragosto abbiamo pensato di organizzare una serie di eventi, puntando sulla qualità, ma anche su proposte varie e innovative. Vogliamo coinvolgere tutti, bambini, giovani e adulti”.

Mercoledì 16 agosto la piazza principale del paese sarà inondata di musica e colori: per la prima volta Ovodda ospita “l’Holi Color the big Festival of color”, ovvero la festa dell’arcobaleno, della gioia e del divertimento, con il lancio di polvere colorata, una squadra di dj, ballerini e tanta animazione. Per l’occasione sarà proprio Dj Francesco Cinelli a guidare la serata che vedrà alternarsi in consolle anche Dj Ivano, Inuza Bass deejay e Valentino.

La voce ufficiale del Holi Color sarà quella di Gloria Atzeni.



Tra gli ospiti anche il ballerino Antonio e i balli acrobatici del gruppo K.Evolution Urban & Club dance show accompagnati in consolle dalla giovanissima Dj Alessia.





Giovedì 17 agosto, invece, la Leva del 1999 organizza i giochi gonfiabili intratterranno i bambini dalle ore 14.30 fino alle 19.00, mentre alle 22.00 la Hollywood Band salirà sul palco per un concerto, prima di lasciare lo spazio alla musica del dj Gianni Innocenti, che farà ballare la piazza fino a tarda notte.

“L'appuntamento di ferragosto a Ovodda - afferma Maria Moro, assessore al bilancio - è ormai una tradizione che merita di essere ogni anno rinnovata e sempre più valorizzata. Programmare e investire in cultura rimangono al centro dei nostri impegni L'estate è una stagione particolarmente felice, quando la si trascorre con le persone giuste e nei luoghi ideali. Il Ferragosto a Ovodda, quest'anno, sarà il punto d'approdo ideale non solo per chi ama la montagna e ha il piacere di godere delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, ma anche p