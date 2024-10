“Un carico di 1000 bombe. Secretato. Nascosto. Un’operazione che avevano deciso di nascondere. Abbiamo intercettato i camion carichi di bombe appena usciti dalla fabbrica tedesca di Domusnovas. Hanno attraversato la Sardegna sino ad arrivare ad Olbia. E poi la partenza per l’Arabia Saudita, forse un nuovo volo. Hanno voluto evitare di mostrare il nuovo carico di morte e hanno scelto di fare il trasbordo altrove”.

Sono queste le dichiarazioni del deputato sardo di Unidos Mauro Pili che denuncia, attraverso la pubblicazione di immagini e di video postati sul suo profilo Facebook, un nuovo carico di bombe partito dalla Sardegna alla volta dell’Arabia Saudita. Dopo le spedizioni avvenute nei giorni scorsi dall’aeroporto di Cagliari, che hanno acceso il dibattito a livello nazionale, ieri pomeriggio un nuovo carico partito da Domusnovas ha attraversato la Sardegna per raggiungere il porto di Olbia.

“Sono bombe per l’Arabia Saudita - spiega Mauro Pili -. Servono per distruggere lo Yemen e le popolazioni civili. Tutto questo nonostante esista una condanna dell'Onu. Renzi e compagni se ne fregano e danno il via libera a questa vendita che ha già ucciso 400 bambini. Noi non staremo in silenzio. Non accettiamo la regola degli affari in cambio della vita di civili e bambini”.

“Si tratta di un traffico d’armi illegale - conclude Pili - gestito con coperture ai massimi livelli. Nonostante la grande riservatezza e i depistaggi messi in campo sono riuscito a documentare attraverso le immagini questo misfatto. Il tutto accade con la complicità del governo italiano”.