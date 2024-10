In 15mila a Cagliari, in migliaia nelle altre piazze sarde dove fortunatamente non si sono registrati feriti.

Gianna Nannini era l'attesissima star dell'ultimo dell'anno a Castelsardo, l'antico Borgo dei Doria, per una notte dall'anima rock. 40 anni di successi racchiusi nel tour "fenomenale".

A Cagliari dove, come a Castelsardo, le misure di sicurezza hanno imposto lo stop allo spray urticante: sono arrivati in piazza Yenne i Subsonica, reduci dal tour europeo e attesi da febbraio sui palchi italiani. Oltre ai loro successi hanno presentato nel capoluogo sardo anche alcuni brani dell'album '8' uscito a ottobre. Riflettori puntati a Olbia sui Màneskin, band rivelazione dell'anno, arrivata al secondo posto a X Factor nel 2017, mentre a salutare il Capodanno a San Teodoro è stato il cantautore Mannarino, premio De Andrè 2018.

Conto alla rovescia ad Alghero con i big della consolle Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il Cap d'Any a l'Alguer è stato preceduto il 30 da un evento d'eccezione, l'anteprima mondiale al porto de "Il Nuovo canto della Sibilla" spettacolare performance interattiva de La Fura dels Baus, celebre compagnia teatrale catalana.

Questo e tanto altro in Sardegna che dal nord al sud si è preparato a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con iniziative, eventi e anche spettacolari giochi pirotecnici. Come quelli di Alghero o Castelsardo con i raffinati e straordinari giochi di luci che hanno illuminato il cielo dalle terrazze del Castello dei Doria.

Spazio anche alle tradizioni con Cortes de Natale a Bitti, due giornate tra etnomusica con i Cordas et Cannas e i pugliesi Alla Bua, ma anche street food, cultura e eventi identitari. Musica, brindisi, divertimento e un occhio in più alla sicurezza: niente petardi, bottiglie o bicchieri di vetro nelle aree riservate ai grandi eventi.