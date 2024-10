Un calendario pro alluvionati della Sardegna è stato realizzato da Vincenzo Stella di Rovigo, Presidente dell’Associazione Arte 20 Promotion) in collaborazione con Workshop in Progress, realtà di fotografi nata l’estate scorsa a Nuoro.

Dopo l’alluvione che ha colpito la Sardegna nel novembre scorso, è nata l’idea di realizzare e vendere un calendario il cui intero ricavato andrà in beneficenza agli alluvionati sardi. Testimonial scelta la 36enne modella Maria Grazia Loddo, nativa di Cagliari, che vive e lavora a Nuoro.

“Dopo aver preso parte a Miss Italia a 17 anni, ho vinto un contratto con una delle più grosse agenzie per modelle nazionali – racconta la bella Maria Grazia – Ero già pronta per partire, ma capii che in realtà non avevo nessuna voglia di lasciare la mia terra. Quindi iniziai a sfilare per alcuni stilisti sardi e ancora oggi, pur ultratrentenne, faccio la modella quasi a tempo pieno e spesso mi trovo a viaggiare per i servizi anche in Continente. Il ricavato sarà destinato direttamente da Workshop in Progress a famiglie colpite dall’alluvione, a cui acquisteremo beni di prima necessità, elettrodomestici e altri oggetti necessari alla ricostruzione delle case”.

Maria Grazia ha voluto nobilitare il suo impegno di fotomodella per stare vicino ai corregionali sfortunati e guarda oltre nel suo futuro: “Un giorno mi piacerebbe tornare sui libri e spero di superare il test d’ingresso per la facoltà di Logopedia. Ho l’ambizione anche di trasferirmi in un a realtà più grande e accogliente come la città che mi ha vista nascere".

Il calendario realizzato da Vincenzo Stella è formato sia dalle fotografie di Maria Grazia sia da immagini dell’alluvione, queste ultime riprese con telefonini da coloro che hanno vissuto la terribile esperienza del ciclone Cleopatra.

Il costo del calendario è di 10 euro e si trova oltre che in Sardegna, in Campania, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte ma può essere spedito in ogni realtà territoriale della Penisola.