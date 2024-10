Valeria illustrerà i segreti dei suoi Special make up a 5 stelle, come consulente d'immagine ed esperta visagista, per sentirvi al meglio in ogni occasione ed assaggiare le dolci creazioni della cake designer Gloria Frulio.

Valeria è la truccatrice dei più lussuosi Hotels della Costa Smeralda come il Romazzino ed il Cala di Volpe di Porto Cervo, trucca le Principesse, le star del cinema e del jet set internazionale, è una docente di trucco e vive tra la Sardegna e Londra, i suoi trucchi sono apparsi nelle prestigiose riviste come Vogue, Cosmopolitan, Elle, White Sposa.

Tra i personaggi celebri ricordiamo Pamela Anderson, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Irina Shayk, Catherine Zeta-Jones, Elisabetta Gregoraci, Mara Venier e da poco ha truccato la nostra Wedding Planner Elisa Mocci per il suo fiabesco matrimonio.