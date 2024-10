Si terrà questa sera alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria dei Servi a Rimini, il Concerto di Natale che vedrà la partecipazione del Coro Nazionale dei Direttori di Coro Italiani, diretto da Chiara Leonzi, e del Coro Voci Bianche Rimini, diretto da Maria Elvira Massani.

Nel corso della manifestazione verranno presentati brani della tradizione natalizia, ma anche lavori inediti di giovani compositori italiani. Fra questi Il Tempo di Natale di Michele Turnu, direttore del Coro "Bachis Sulis" di Aritzo.

Il Coro Nazionale dei Direttori di Coro è formato dai direttori associati ad Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani (ANDCI). Il coro si riunisce una volta l’anno, nel periodo natalizio, e per il dicembre 2023 si è dato appuntamento proprio in Sardegna.

Ecco la lista dei brani che verranno eseguiti questa sera:

Coro Nazionale dei Direttori di Coro Italiani

Chiara Leonzi, Direttore

Parvulus Filius (E. Balasso)

In Dulci Jubilo (L. Buzzavi)

A Time of Pure Light (V. Cossu)

A Solis Ortu Cardine (M. Culmone)

Il Tempo di Natale (M. Turnu)

Lodato sia Ognor Gesù Cristo (E. Eccli)

Mysterium (M. Marchetti)

Coro Voci Bianche Rimini

Maria Elvira Massani, Direttore

Amazing Grace (trad. Scozzese)

Ievan Polka (trad. Finlandese)

Happy Ending (Mika)

La Voce della Terra (Fasano e Iardella)

Tipukatapunta (L. Perini)

Vois Sur ton Chemin (B. Coulais)

Don’t Stop Believin’ (Cain, Perry e Schon)

Tschiribim (trad. Yddish)

We Wish You a Merry Christmas (trad. Inglese)