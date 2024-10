“Un motore si è bloccato, velocità ridotta a 12/13 nodi e la Moby Dada, partita da Civitavecchia è arrivata a Cagliari alle 14.00 anziché alle 9.30”. Questa, in sintesi, la nuova denuncia di Mauro Pili (Unidos) che aggiunge: “È inutile ripeterlo: ci sono coperture ad alti livelli per consentire che una nave di questa portata sia lasciata ancora in operatività su una rotta così delicata”.

“In qualsiasi altro Stato degno di questa definizione sarebbe stata ritirata dal mercato – così Pili -. E invece la spediscono in Sardegna, tanto qui non esistono istituzioni, non c'è regione, non c'è capitaneria e possono fare quello che vogliono. in attesa di qualche incidente grave”.