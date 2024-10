Una collaborazione tra amici con due idee diverse, la prima ha avuto fulcro a Decimoputzu, in via Eleonora D’Arborea (dove è stato realizzato questo splendido murale), la seconda avrà luce riflessa a Villacidro, dove sarà realizzato un altro capolavoro d’arte.

Ecco, come spiega Andrea Meloni MuralArt, quale è stato lo scopo di questo progetto, che ha come comune denominatore la vicinanza ai tanti pastori e allevatori sardi che combattono la loro giusta battaglia sul prezzo del latte: “E’ un omaggio a tutti voi, agli amici pastori e non, a mio nonno Francesco Carboni, anche lui pastore e servo pastore, a tutti i sardi, con tutto il cuore dedichiamo questo murale, con il mio amico e collega Andrea Sabiucciu: è nato questo progetto per una collaborazione più unica che rara, per far si che la giusta protesta del mondo dei pastori non sia stata vana e che in questo momento di particolare silenzio speriamo questa nostra opera possa smuovere nuovamente i cuori e le menti di tanti. Un ringraziamento speciale va a Paolo Ollosu , colui che ha ispirato la mente e il cuore di Andrea Sabiucciu per la realizzazione di questo murale”.