Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno arrestato due nigeriani, un 25enne e un 30enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite da alcune settimane, quando gli investigatori sono venuti a conoscenza di un sospetto viavai di stranieri in un appartamento della periferia sassarese. Con l’attività investigativa, sviluppata con quotidiani appostamenti in prossimità dell’appartamento, gli agenti hanno constatato che in quel luogo venivano smerciate sostanze stupefacenti.

Avuta certezza che l’abitazione era stata trasformata in una base di spaccio, gli investigatori hanno fatto irruzione nella casa che è risultata occupata da cinque nigeriani, quattro uomini e una donna. La perquisizione ha consentito di trovare due degli occupanti in possesso di circa 70 grammi di eroina, parte ancora in ovuli e parte già in dosi pronte per lo spaccio.

Inoltre, è stato sequestrato altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

I due nigeriani arrestati, attualmente sono ristretti presso le camere di sicurezza della Questura di Sassari, in attesa di comparire all’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa, nei giorni scorsi la Polizia ha effettuato controlli, perquisizioni personali e locali anche con l’ausilio di unità cinofile, con l’identificazione di numerose persone gravitanti nell’ambiente droga.