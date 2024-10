Una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione per il nuorese Marco Galante per diffamazione a mezzo Facebook.

Il social network è divenuto ormai il metodo più utilizzato per diffamare, offendere e poter dire a prescindere tutto ciò che passa per la testa, con in più il potere di diffondere certe accuse in pochissimo tempo e a tantissime persone, senza pensare però che potrebbero esserci delle conseguenze.

Un esempio, questo del 42enne nuorese, che dopo aver accompagnato al Pronto soccorso del San Francesco il suo anziano padre, nel maggio 2016, il giorno dopo si sfogò sul suo profilo Facebook per la lunga attesa di otto ore, che però nel giro di poco tempo si trasformò in una serie di insulti ai danni dei due medici di turno.

“Non si può lasciare un reparto così delicato a due dottoresse incapaci e maleducate. Queste due merde di dottoresse dovrebbero sparire dalla faccia della terra. Certa gente va sputtanata a 360 gradi. Se ho scritto su Facebook è proprio perché il messaggio arrivi a chi li dentro ruba lo stipendio che tutti noi paghiamo”. Queste le parole che Galante aveva scritto sul social, senza mai aspettarsi la denuncia poi arrivata dalla Asl, dalle due dottoresse e dal direttore del servizio, costituitisi parte civile con l’avvocato Lorenzo Soro.

Ieri mattina si è chiuso il processo, dove il giudice Sara Perlo ha sentenziato la condanna a Galante di un anno e sei mesi di reclusione, e un risarcimento alle parti offese di 6mila euro, che verranno dovoluti al pronto soccorso del San Francesco per l’acquisto di arredi.

Tutto ciò sarà sembrato irreale a Galante, finito nei guai per aver utilizzato il social per sfogarsi, come in troppi usualmente fanno.