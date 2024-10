Chiamarla festa di compleanno potrebbe apparire un po’ riduttivo; quello che si è svolto venerdì sera da Archistore ad Alghero è stato un vero e proprio spettacolo, proprio per la ricchezza degli allestimenti presentati al pubblico in occasione dei festeggiamenti del primo anno di attività. Scenografie e situazioni che ricordano gli eventi legati al salone del mobile che si stanno tenendo proprio in questi giorni a Milano.

“Abbiamo voluto trasformare per una sera il nostro studio in un percorso espositivo” spiegano i ragazzi di Archistore “utilizzando in particolare la corte interna al locale come spazio di incontro e convivialità per gli invitati e chiedendo ad alcuni amici di partecipare inserendo all’interno dell’evento un proprio lavoro”.

Presentati i progetti di vari artisti e designer del territorio: la mostra fotografica Archistart di Roberta Filippelli, l’esposizione delle sedute realizzate per la finale del concorso “ARCHISTORE design contest 2013”, di Giovanni Fara, Salvatore Angius, Paolo Bua e Chiara De Grandi e l’esposizione di vari progetti degli Architetti Diego Polese, Fabio Altomano e Giuliano Cosseddu (gruppo ARCHISTORE).

All’esterno, il cortile è stato allestito con sedute colorate, esposizioni di lampade e proiezioni cinematografiche riguardanti il vivere la città contemporanea.

Foto di Roberta Filippelli