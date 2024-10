Buddusò corre ai ripari: lockdown nel paese dopo l'aumento dei contagi a 101. Lo fa sapere il sindaco Massimo Satta tramite un messaggio ai concittadini su Facebook.

"Stasera io e l'amministrazione comunale - riferisce il primo cittadino -, abbiamo preso una decisione non facile, ma necessaria. Visto l'aumento dei casi Covid-19 in paese, 101, per evitare il dilagare del virus ho emanato l'ordinanza numero 35, che prevede la chiusura (lockdown) dal 24/11/20 al 03/12/20. Vi invito alla collaborazione e al buon senso".

Vietati spostamenti al di fuori del territorio comunale, salvo quelli motivati per comprovate esigenze lavorative o di studio. Durante il fine settimana, dalle 20,30 alle 5, sono motivati esclusivamente gli spostamenti per ragioni di salute o lavoro. Sospese le attività didattiche e i servizi di ristorazione. Chiudono inoltre uffici comunali, cimitero, impianti sportivi. Le celebrazioni religiose sono consentite con la presenza massima di 30 persone.