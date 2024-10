Resti risalenti ai tempi della Cagliari romana sono apparsi tra gli scavi per la realizzazione del tracciato della metropolitana. Per la Soprintendenza, quello che è stato trovato davanti alla stazione di piazza Matteotti, è una fontana di forme monumentali sistemata a conclusione del percorso dell'acquedotto.

"I rinvenimenti archeologici (in termini generali) - spiega all'ANSA il direttore generale dell'Arst Carlo Poledrini - erano già note per cui faremo delle ipotesi di intervento ma il tracciato non cambierà".

"I tempi di esecuzione certamente slitteranno - continua Poledrini - anche perché è stato solo a seguito di nostre sollecitazioni che la Soprintendenza si è espressa. Si troverà, auspicabilmente, una soluzione in grado di salvaguardare quanto deve essere salvaguardato ed allo stesso tempo procedere con le opere".

La metropolitana leggera di Cagliari unirà le stazioni di piazza Matteotti e piazza Repubblica. Il cantiere è partito da via Dante e ora stanno entrando nel vivo anche nella zona via Roma-piazza Matteotti. Il tracciato passerà per viale Diaz. La conclusione dei lavori era prevista per il 2024. Ma, anche per il ritrovamento dei reperti, i tempi ora potrebbero slittare.