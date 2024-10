Attimi di paura per un uomo di 50 anni e la sua bimba di 8 anni rimasti intrappolati a bordo di un'auto sulla strada comunale Elmas-Sestu.

Erano le 23.45 quando facevano rientro a casa e, dopo aver attraversato il ponte del rio Sa Murta, la Mercedes dell'uomo è rimasta bloccata da una marea d'acqua di oltre mezzo metro che ha invaso la carreggiata invadendo il motore del mezzo che si è spento improvvisamente.

L'uomo, preoccupato per la figlia, non ha abbandonato l'abitacolo chiamando i carabinieri della Stazione di Assemini che sono giunti tempestivamente sul posto traendo in salvo padre e figlia.

L'auto, poi trascinata dalla corrente in una cunetta, è stata recuperata questa mattina per consentire la riapertura della strada.