Sarà un 25 aprile all'insegna dei motori e dell'avventura quello a cui stanno lavorando i ragazzi del Comitato Santa Sabina 2015 di Pattada.

E' tutto pronto per il 3° Raduno "Pattada in Fuoristrada" che vedrà coinvolte decine di persone e appassionati del genere da ogni parte dell'isola in una giornata alla scoperta del territorio pattadese a stretto contatto con la natura delle montagne più alte del Logudoro. Chi vorrà partecipare alla suggestiva escursione avrà la possibilità di noleggiare quad e motocross per l'occasione.

Il percorso di circa 20 km si differenzia in due varianti: una normale e una extreme, con un maggiore grado di difficoltà, per i più esperti e spericolati.

Il programma dell'evento, organizzato dalla leva '85, è il seguente:

H 8.00: Iscrizioni e partenza da P.zza Vittorio Veneto

H 9.30: Sosta - Punto ristoro

H 13.30: Pranzo in Agriturismo Lerno (Antipasto - Primo - Secondo - Contorno - Frutta - Dolce - Digestivo - Acqua, vino e bibite)



Per info e prenotazioni tel:

Comitato 389 0147713

Paola 340 2896941

Veronica 347 3394352