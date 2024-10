Nessun nuovo caso di coronavirus accertato a Carloforte, dove nei giorni scorsi si era registrato un picco con 21 persone risultate positive, dato più alto in Sardegna da aprile. I 315 tamponi eseguiti ieri dopo il primo screening di massa (412 i test del primo gruppo, tutti con il metodo "drive through", cioè con i prelievi effettuati dal personale medico senza far scendere le persone dall'auto) hanno dato esito negativo facendo tirare un sospiro di sollievo all'intera Sardegna.

"Questo risultato ci conforta - commenta all'ANSA il sindaco Salvatore Puggioni - sono soddisfatto, perché questo screening era ancora più mirato del precedente. Si sono sottoposte al tampone tutte quelle persone che erano venute in contatto con i 21 positivi: familiari, ristoratori, negozianti, amici. Possiamo dire che abbiamo ristretto il cerchio del virus. Adesso attendiamo le direttive dell'Ats".

Il focolaio di Covid era scoppiato dopo due serate: una il 31 luglio in discoteca, la seconda il 4 agosto in un locale del paese dove si era festeggiato un compleanno. La maggior parte dei contagiati sono giovani che avevano partecipato a questi eventi.