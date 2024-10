"Grazie per la tua amicizia e per le troppe risate che ci hai regalato". Gianfranco Zola omaggia così Benito Urgu, impegnato in queste ore nel suo ultimo tour di spettacoli "Benito Urgu Forever".

Ieri e giovedì il comico e cabarettista ha strappato gli applausi del pubblico in un Auditorium del Conservatorio di Cagliari tutto esaurito. Presente alla prima in sala anche Claudio Ranieri.

Urgu non ha mancato di ricordare anche Gigi Riva, accompagnato da un lungo applauso. Sui social Zola ha condiviso una doppia spassosa intervista, dove lui e Benito Urgu si alternano in una serie di domanda e risposta.

Oggi, alle 21, Benito Urgu si esibirà al nuovo Teatro comunale di Sassari.