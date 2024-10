Dopo quattro giorni sono state sospese le ricerche di Gino Serra, il 93enne scomparso domenica pomeriggio nelle campagne di Ulassai.

Nelle ricerche erano impegnati i vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei, i carabinieri di Ulassai, gli uomini della Forestale, gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, la Guardia di finanza, la protezione civile Exodus Bari Sardo e anche cacciatori e volontari. Oggi, la Prefettura di Nuoro, in accordo con gli enti coinvolti nelle ricerche, ha disposto la sospensione delle ricerche fino a quando non emergeranno nuovi elementi.

Durante i tre giorni di ricerca è stata battuta una vasta area a partire dal punto in cui è stato fatto l’ultimo avvistamento, muovendosi a raggera nei sentieri, ispezionando edifici e facendo una ricerca d’area che ha interessato zone per ampiezze di diversi chilometri. Complessivamente hanno lavorato sul campo circa 48 tecnici provenienti dalle stazioni alpine e speleo di Cagliari, Nuoro, Ogliastra e Iglesias, supportate da due unità cinofile di ricerca da superficie e da un pilota Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio)

L’uomo, domenica pomeriggio, era andato insieme al nipote a Ulassai, in località Pauli. Il più giovane si è spostato per raccogliere funghi lasciando l’anziano in auto. Ma al rientro di quest’ultimo l’anziano non c’era. Dopo averlo cercato e chiamato nelle vicinanze della vettura, il nipote ha fatto scattare l’allarme.