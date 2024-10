E’ stato trovato morto questa mattina Antonio Cossu, l'anziano di Ulassai di 75 anni scomparso da ieri pomeriggio.

I familiari lo cercavano disperatamente e oggi, poco dopo le 7.30, la tragica scoperta nelle campagne del paese.

L'uomo si trovava nel suo podere, in località Santa Barbara, dove ieri, come sua abitudine, era andato a lavorare nei campi. All'ora di cena i familiari non vedendolo rientrare avevano dato l'allarme. I carabinieri della Compagnia di Jerzu, alle 21:30 hanno anche chiesto l'intervento del Nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco di Nuoro e di Cagliari. Le ricerche sono proseguite tutta la notte e questa mattina il ritrovamento del cadavere. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e la salma verrà riconsegnata ai familiari.