Sono previsti per questo pomeriggio a Ulassai i funerali di Antonio Cossu, il pensionato di 75 anni trovato cadavere nel suo podere di Neuletta domenica mattina, dopo una notte di ricerche.

La salma, dopo l'autopsia eseguita ieri dall'anatomo patologo Roberto Marcialis nell'ospedale di Lanusei, non è, però, ancora arrivata in paese.

Non si conoscono ancora gli esiti dell'autopsia che dovrebbe accertare la causa della morte che appare come un giallo: il cadavere è stato ritrovato vicino ad un rigagnolo ricoperto da frasche, con due ferite alla testa.

In paese tutti affermano che Antonio Cossu era una persona tranquilla. Intanto sugli esiti dell'autopsia c'è uno strettissimo riserbo da parte del sostituto procuratore di Lanusei Giua Marassi che coordina le indagini.

Il giallo della morte del pensionato è un altro tassello che si aggiunge all'escalation di violenza che in questi giorni ha colpito l'Ogliastra: una settimana fa un altro omicidio, questa volta a Loceri, di un ex detenuto.

Il sindaco di Ulassai, Franco Cugusi, ha così commentato quanto sta accadendo in paese: "Non posso affermare cose che non so: sarà la magistratura a far chiarezza sulle cause di morte del nostro compaesano. Posso solo dire che la morte di Antonio Cossu ci provoca un grande dispiacere perché era una persona perbene, e questo pomeriggio saremo tutti al suo funerale".