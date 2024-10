La segretaria regionale della Uiltrasporti Sardegna Elisabetta Manca ha dichiarato, in una nota, che " Quanto sta avvenendo questi giorni con la mancanza di voli, l'aumento dei prezzi da parte di Volotea e Ita, l'assenza di controllo sulla gestione della continuità , conferma quanto la nostra organizzazione denuncia da mesi purtroppo inascoltata: ci troviamo davanti ai limiti di una continuità territoriale obsoleta , non più aderente alla realtà e alle esigenze della Sardegna ".

" Non appena sarà nominato il nuovo assessore ai trasporti l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga vettori, società di gestione e parti sociali che lavori al prossimo bando di continuità non sarà più rimandabile, bando che dovrà considerare le diverse specificità dei tre aeroporti sardi , regole non interpretabili da parte dei vettori e un maggior numero di collegamenti a prezzi sostenibili ", ha sottolineato Manca.

" Accogliamo con estremo favore la notizia che, a seguito delle nostre segnalazioni sia stato rilevato un errore da parte degli uffici Aeroitalia e che questo abbia portato all'eliminazione degli aumenti rilevati nei giorni scorsi sulle tratte in continuità territoriale da Alghero e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate.Non risultano ancora in vendita invece i voli aggiuntivi dallo scalo algherese dal mese di giugno dichiarati dall'Ad Intrieri ", ha concluso la segretaria regionale della Uiltrasporti.