“Centro clandestini di Monastir, ore 18:38, ogni commento è superfluo”. Così la denuncia via social del deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che posta su Fb le foto emblematiche delle continue fughe dei migranti dal Cpa (Centro di Prima Accoglienza – ex Scuola di Polizia Penitenziaria), a Monastir.

Da ricordare, come più e più volte sia i sindacati di categoria della Polizia di Stato, sia la stessa sindaca di Monastir, Luisa Murru, oltre che il deputato di Fratelli D’Italia, Salvatore Deidda, abbiamo denunciato la gravissima situazione sanitaria e di emergenza sociale in quella struttura (dove tra l’altro, si sono dei cittadini extracomunitari positivi al Covid-19).

Nulla è cambiato, nemmeno la missiva inviata dalla sindaca Luisa Murru alla Prefettura per mettere in allarme su ciò che stava capitando ha sortito l’effetto della risoluzione dei problemi di sicurezza: e ancora, capita, con gli algerini che scavalcano il muro di cinta e indisturbati vanno in giro come se niente fosse, col serio rischio che il virus continui a diffondersi.