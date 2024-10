“Centro migranti di Monastir, intorno alla mezzanotte di ieri 14 agosto, ospiti del centro immortalati da un abitante mentre evadono dal centro per andare a zonzo. Nella stessa giornata di ieri a Monastir un gruppo di algerini è stato fermato dai carabinieri mentre importunavano alcuni minorenni. Grazie Conte, Di Maio, Lamorgese, nelle vostre località di villeggiatura immagino che non abbiate algerini in quarantena a spasso per le strade”.

Non usa mezzi termini il deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che denuncia pubblicamente sui social una situazione assurda: ecco cosa accade al Cpa – ex scuola di Polizia Penitenziaria a Monastir, dove ormai la struttura è sovraffollata, c’è carenza di forze dell’ordine e l’emergenza sanitaria è sotto gli occhi di tutti: all’interno del Centro, come già detto nei giorni scorsi sul nostro giornale, sui 140 ospiti ci sono anche più di 15 cittadini extracomunitari (algerini, in particolare, giunti sulle coste sarde nei giorni scorsi), positivi da Covid. Ma, a quanto pare, chiunque (tra loro), può deliberatamente scavalcare il muro di cinta del Cpa e andare ovunque, nei centri limitrofi senza essere fermato.

Nei fatti, i Carabinieri della locale stazione di Monastir, nelle operazioni di rintraccio dei cittadini extracomunitari (pare si tratti di algerini), hanno poi proceduto alla denuncia per 4 di loro in quanto, scappati dal Centro e raggiunta la cittadina di Monastir avrebbero molestato sia alcuni abitanti e una ragazzina minorenne.

(Le immagini sono tratte dalla pagina Fb del deputato Ugo Cappellacci)