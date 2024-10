“Pur restando inalterata la mia appartenenza a Forza Italia, partito al quale sono legato fin dall'inizio della mia esperienza politica, ho deciso di formalizzare la mia adesione tecnica al Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci. “Una scelta - spiega il presidente - dettata dalla necessità di aprire le porte della Regione ad una rivendicazione nata e cresciuta nelle vie, nelle piazze e nelle case della Sardegna e che deve entrare anche formalmente e fisicamente nelle Istituzioni. Si tratta anche - ha aggiunto il presidente - di un giusto riconoscimento a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che hanno sensibilizzato l’opinione pubblica su una proposta fondamentale per la ripresa di un’isola piagata dalla crisi e da decenni di scelte politiche poco lungimiranti.

La scelta intende essere un mettermi a disposizione come strumento, affinché queste donne e questi uomini abbiano un ponte attraverso il quale tradurre la loro opera in azione politica costante, determinata e nell'interesse della comunità. In altre parole - ha concluso Cappellacci- é il presidente della Regione che si pone al servizio della mobilitazione per la zona franca e non il contrario”.