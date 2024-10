Domani, 12 luglio, alle ore 11:00 si terrà a Cagliari un sit-in Ugl di fronte al palazzo dell'assessorato dell’Industria per dire “basta a una politica regionale fallimentare”.

"L’attuale classe politica regionale ha dimostrato totale negligenza nella gestione e concertazione con i sindacati, non per ultima la vertenza della miniera di Olmedo (la mobilità ai minatori è scaduta ieri)”, hanno affermato Massimo Ledda, segretario regionale Ugl Chimici, e Sandro Pilleri, segretario Confederale Ugl Sardegna. “Farebbero bene a rivedere l'abc della Politica e iniziare a farla in maniera seria e attiva, senza far scappare le multinazionali interessate sia per la vertenza Alitalia che per la miniera di Bauxite”.