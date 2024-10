Un nuovo avvistamento in Sardegna e nuovamente in zona San Sperate, da parte di automobilisti in transito sulla Statale 130.

Il primo “due sere fa, verso le 20,10 abbiamo osservato il passaggio di diversi ‘velivoli’ che in un primo momento erano vicinissimi, sembravano cinque aerei tutti insieme, che poi si sono allontanati - raccontano i testimoni ancora increduli al responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu - quello che ci ha incuriosito maggiormente è stato un ‘velivolo’ tondo che aveva luci celesti e verdi lungo il bordo e una cupola centrale”.

“Questa volta i testimoni, purtroppo, non hanno avuto il tempo di fare un video, dato che gli oggetti volanti luminosi si sono allontanati rapidamente dalla zona – spiega Cuccu -. Il caso è interessante perché i testimoni hanno descritto un oggetto volante strutturato, la cui forma è nota nella casistica internazionale, ma il fatto che ci sorprende è che nella stessa zona sono avvenuti ben due avvistamenti in 24 ore. Può darsi che l'oggetto con luci verdi e azzurre, osservato in due momenti differenti, sia sempre lo stesso”.

Da inizio anno, la sezione sarda del CISU, ha già inserito nei suoi archivi ben sei avvistamenti, accaduti in Gallura, Nurra, Baronia e recentemente nel Campidano di Cagliari. Si fa appello a chi potrebbe rimanere testimone di avvistamento, di effettuare in video o foto col proprio telefonino, di prendere nota di ciò che ha appena osservato e poi contattarci nel breve tempo possibile.

Nella foto-copertina in alto il disegno dell'oggetto volante osservato ieri sera vicino San Sperate.

Il secondo avvistamento sempre a San Sperate. “Ho visto questo disco gigante sopra la mia testa. Ho abbassato il volume dell'autoradio per sentire se faceva qualche rumore, ma non ho udito nulla – raccontano i testimoni sempre al responsabile Cuccu -. Ci stavamo spostando in auto e abbiamo visto quelle luci che erano abbastanza ferme. Una di queste era di colore verde azzurro”.

La terza segnalazione “mercoledì, verso le 19 un giovane stava transitando lungo la via Riu Abis, quando ha scorto una enorme ellisse luminosa di colore celeste sopra di lui, si muoveva piano per poi allontanarsi in direzione di Macchiareddu. Poi ha visto due fonti luminose, come quelle notate da un'altra coppia di automobilisti”.

Il quarto avvistamento: “Un'ora dopo un'altra coppia di automobilisti, in transito sulla provinciale Decimoputzu-Decimomannu hanno osservato delle fonti luminose disposte in fila indiana, di cui una, al centro di queste, spiccava per via della sua colorazione: verde smeraldo azzurro. Erano distanti dai testimoni, i quali in un primo momento hanno pensato che fossero dei dispositivi militari, dato che nelle vicinanze c'è una base militare”, riferisce Cuccu.

In due giorni quattro segnalazioni, tutte provenienti da un'area geografia ben definita, costituita da strade che collegano San Sperate agli altri Comuni limitrofi. Gli ufologi del CISU restano a disposizione per raccogliere altre testimonianze.