“È tutto vero, non è un fotomontaggio” a parlare (e riprendere) è il giornalista Fausto Orrù che, nel suo canale YouTube, ieri ha pubblicato un video dal titolo “Ufo a Gonnosfanadiga? Luci strane nei cieli del medio campidano”

L’AVVISTAMENTO - È stato il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu, a dare la notizia. E così, dopo un lungo periodo di pausa, il fenomeno UFO sembra tornare a manifestarsi nella nostra Isola. L’avvistamento è avvenuto ieri 20 febbraio alle ore 19:50 a Gonnosfanadiga: due luci che a volte diventavano tre – spiega il testimone - tutto questo nell’arco di pochi minuti, queste tre luci cambiavano colore e intensità - ha precisato.

LA RICERCA DI ALTRI TESTIMONI - UfoSardegna_news (su Facebook) oggi cerca altri testimoni che potrebbero rivelarsi fondamentali per scoprire il fenomeno avvenuto nella tarda serata di lunedì. Gonnosfanadiga è un centro urbano situato nella Regione di Linas, nel medio Campidano. Gli stessi scrivono sul loro profilo: “L'avvistamento si rivela interessante soprattutto per il fatto che é stato documentato da un video, realizzato da un giornalista professionale - ci spiega Cuccu, al quale è pervenuta la segnalazione tramite WhatsApp dallo stesso testimone - il quale ha utilizzato, per le riprese dei due video, una videocamera SONY e un telefonino REDMI - . Il gruppo di fonti luminose di colore blu, bianche e rosse, ferme nel cielo potevano appartenere ad un oggetto volante, la cui struttura non era visibile per via dell'oscurità della serata. Il fenomeno luminoso si trovava sicuramente al di fuori del centro urbano e a quell'ora, altre persone, automobilisti passaggio, potrebbero averlo osservato a distanza ravvicinata e aver notato più particolari - ci dice Cuccu - ed è per questo che facciamo appello a tutti coloro che, ieri sera potrebbero aver notato queste fonti luminose, con la speranza di avere altre testimonianze”

GUARDA IL VIDEO