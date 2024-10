L'uomo del posto con piccoli precedenti è stato tratto in arresto per evasione. I militari hanno accertato che il 65enne si era allontanato dalla sua abitazione, dove beneficiava della misura alternativa al carcere, rintracciandolo presso un esercizio pubblico in compagnia dei suoi amici.

La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria di quanto rilevato dai Carabinieri operanti, ha fatto ricondurre il pensionato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite.