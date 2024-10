Dopo la bomba al sindaco di Bultei e la richiesta di una maggiore attenzione verso le comunità locali, l'Anci Sardegna si schiera contro l'annunciata chiusura degli uffici postali e l'accorpamento degli istituti scolastici.

Secondo il presidente Pier Sandro Scano, "i tagli andrebbero nella direzione esattamente contraria a ciò di cui sarebbe oggi necessario".

Per questo motivo l'Anci sostiene che "il clima di dialogo, che caratterizza quest'ultima fase nei rapporti tra Regione ed Enti Locali, deve essere fatto valere in pieno su queste materie, e deve produrre fatti, per ricercare in modo condiviso le risposte possibili e opportune a questa difficile situazione".