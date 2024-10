Questa mattina a Sassari, all'emiciclo Garibaldi, nel centro della città, una cinquantina di manifestanti si sono riuniti per sostenere le ragioni del "No" alla guerra in Ucraina, chiedendo meno finanziamenti per le armi e più attenzione verso scuole, ospedali, infrastrutture.

Alla manifestazione hanno partecipato i ragazzi del Mas, del Fronte della gioventù comunista, Sa Domo de Totus, Caminera Noa, A Foras e Cobas Sardegna, che vanno contro le scelte della Nato e le politiche degli armamenti.