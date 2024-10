"Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha scambiato la Sardegna per un teatro di guerra e dovrà spiegare con quale motivazione chiude al transito, sosta, pesca, balneazione e immersioni 17 zone davanti alle nostre bellissime coste scatenando scenari assurdi con armamenti e truppe. Sta preparando le scene di un incubo, ma noi non siamo in guerra e non la vogliamo. La Sardegna è un paradiso e va tutelato, non può essere usato e inquinato per esercitazioni militari per le quali abbiamo dato fin troppo".

Sono le parole di deputati sardi di Alternativa Emanuela Corda, Pino Cabras e Andrea Vallascas in merito alla mega esercitazione Mare Aperto 2022 che è in corso tra Sardegna, Sicilia e Puglia sino al 27 maggio con 65 navi di 7 nazioni Nato e circa 4mila uomini impegnati.

"Questo Governo sta giocando un po' troppo con le armi, invece di mostrare la nostra forza militare con questa operazione 'speciale' si dovrebbe insistere sul dialogo e distensione dei toni", chiudono i parlamentari.