Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, anche Nuoro scende in piazza con una marcia per la pace. L'appuntamento è fissato per sabato 26 febbraio, alle 19, davanti al palazzo civico da cui partirà una simbolica marcia che percorrerà via Dante, piazza Dante, corso Garibaldi sino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele.

Il sindaco Andrea Soddu invita tutti i cittadini a partecipare. "Portiamo i colori della pace e facciamo sentire il nostro sostegno e il nostro affetto a tutta la comunità ucraina. Vogliamo essere presenti per dire no a una guerra letale per il futuro dell'Europa. Marciamo assieme per affermare la difesa a oltranza dei diritti umani. Ora più che mai è fondamentale una riflessione e un'azione in cui dobbiamo sentirci tutti impegnati per dare impulso fino in fondo a questi valori", afferma il primo cittadino nuorese.