In questi anni ha ospitato una fortunata fiction che aveva protagonista Gianni Morandi, che in piazza a Bologna ha cantato il suo No alla guerra, ora Carloforte si prepara ad accogliere i profughi ucraini.

"Il nostro Governo, tramite i contatti con i parlamentari ucraini, ha saputo di numerosi bambini che si trovano in campi profughi in Polonia al confine con l'Ucraina in prossimità di Leopoli - scrive il sindaco Salvatore Puggioni su Fb - Con la collaborazione del Ministero delle politiche sociali ucraino si sta organizzando un viaggio per andare a prendere il primo contingente. Se tutto va bene intorno a venerdì della prossima settimana una delegazione dei nostri parlamentari, il console ucraino in Sardegna ed alcuni volontari partiranno con un pullman da 50 posti e, passando da Livorno e attraversando Croazia, Ungheria e Slovacchia, si recheranno in Polonia presso il campo profughi per prendere bambini e mamme e portarli in Sardegna".

"In qualità di Sindaco del Comune di Carloforte vi comunico che la nostra Amministrazione raccoglie le adesioni dei cittadini e delle associazioni che sono disponibili ad ospitare profughi provenienti dell'Ucraina - scrive ancora - Per manifestare la propria disponibilità, si prega di scrivere all'indirizzo e-mail accoglienzaucraina@gmail.com indicando nome e cognome, numero di telefono e il tipo di accoglienza che si intende offrire. Si prega di indirizzare la stessa email , anche a uff.sindaco@comune.carloforte.ca.it".