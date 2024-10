Il corpo di Manuel Careddu è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre.

Non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte degli inquirenti, ma dalle operazioni in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco pare chiaro che ci sia stato il ritrovamento.

Il corpo, secondo quanto emerso, era stato fatto a pezzi e sepolto sotto mezzo metro di terra nel luogo indicato ieri da uno dei cinque ragazzi arrestati nei giorni scorsi. Sulla testa di Manuel i segni delle badilate.

Il terreno in questione si trova nella località Costaleri, a meno di un chilometro dal cimitero di Ghilarza, e sarebbe stato in uso al padre di Christian Fodde, uno degli indagati per l'omicidio arrestati negli scorsi giorni.

Careddu, dunque, sarebbe stato ucciso sulle sponde del lago Omodeo per poi essere spostato due giorni dopo nel terreno di Costaleri.

I Vigili del fuoco, che hanno operato con le mascherine, stanno lasciando il luogo del ritrovamento mentre rimangono sul posto i Ris.