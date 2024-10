“Siamo profondamente dispiaciuti per l’ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato nella nostra regione. In questo caso il triste fenomeno di morte bianca ha colpito un nostro concittadino. Pertanto, siamo ancor più addolorati perché abbiamo perso un figlio della nostra città e proviamo un forte senso di vuoto”.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, esprime il suo messaggio di cordoglio per la tragica scomparsa di Omar Locci, il 43enne che questo pomeriggio ha tragicamente perso la vita dopo essere stato travolto dalla mietitrebbia che si stava adoperando ad aggiustare col padre.

Per l'uomo, padre di famiglia, non c'è stato nulla da fare: è rimasto intrappolato dentro il mezzo agricolo e vani sono stati i tentativi del papà di tirarlo fuori. “Manifestiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia del ragazzo”, conclude il primo cittadino.