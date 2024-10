La squadra mobile di Cagliari prova a stringere il cerchio attorno ai presunti responsabili dell'omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra raggiunto da un fendente al torace fuori da un locale al Poetto di Quartu e morto pochi minuti dopo il trasporto in ospedale.

Due sospettati sono stati portati in Questura e da diverse ore gli investigatori li stanno sentendo. La loro posizione è al vaglio, non è escluso che nelle prossime ore scartinò provvedimenti.

All'esterno della Questura in via Amat c'è un via vai di giovani accompagnati dai genitori, probabilmente parenti dei sospettati, ma anche testimoni di quanto accaduto all'alba al Poetto. Proprio grazie alle testimonianze raccolte gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, stanno ricostruendo tutta la vicenda.