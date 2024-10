E’ stato condannato a trent’anni, Giovanni Murru, il 46enne di Iglesias che il 2 marzo 2017 uccise la moglie, Federica Madau, 32 anni, con dieci coltellate.

Il giudice non ha riconosciuto l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, ritenendo che l'uomo fosse perfettamente lucido al momento dell’omicidio. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza.

Un omicidio annunciato: a dicembre la coppia litigò violentemente, tanto da far intervenire i carabinieri. Quella terribile lite, innescata dalla pazza gelosia dell'uomo che accusava la moglie di tradimento, sfociò in una denuncia per percosse, nella separazione e nell'accordo legale sulle figlie: dalle 15.30 alle 19.30 affidate al padre, il resto delle ore alla donna.

Una decisione che sembrò aver tranquillizzato gli animi. Gianni Murru, invece, avrebbe continuato a covare rancore nei confronti di quella che stava per diventare la sua ex. Negli ultimi giorni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile di Cagliari, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e dagli uomini del commissariato di Iglesias, guidato da Fabrizio Figliola, il 46enne avvertì un certo distacco dalle figlie, si sentì allontanato da loro e di questo accusò la moglie. Forse pensò di perderle una volta terminate le pratiche della separazione, un pensiero che giovedì 2 marzo armò la sua mano.