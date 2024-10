La Corte d’assise d’appello di Cagliari ha rideterminato la pena, annullando l’ergastolo, per Ettore Sini, il 52enne ex agente penitenziario di Bono in servizio a Badu 'e Carros, accusato dell'omicidio dell'ex compagna Romina Meloni, 49 anni di Ozieri, e del tentato omicidio del nuovo fidanzato della vittima, Gabriele Fois, rimasto gravemente ferito, fatti di sangue avvenuti a Nuoro nell'abitazione della coppia il 31 marzo 2019.

La Corte ha condannato l'imputato a 28 anni di reclusione. A novembre, invece, i giudici della Corte di Cassazione avevano annullato con rinvio davanti alla Corte d'assise d'appello di Cagliari la sentenza all'ergastolo per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere rivalutate nel nuovo processo.

A Sini, difeso dagli avvocati Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, già condannato in primo grado e in appello all'ergastolo, veniva contestato l'omicidio volontario premeditato, il tentato omicidio, mentre l'aggravante di aver commesso il delitto per motivi abietti era stata annullata dalla Cassazione.

Il 31 marzo di quattro anni fa, l'ex agente penitenziario aveva ucciso Romina a colpi di pistola e ferito gravemente il nuovo fidanzato. Le vittime erano state sorprese in casa. Dopo il delitto e il tentato omicidio, Sini era fuggito in auto e soltanto in serata si costituì ai carabinieri.