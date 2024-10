Domani, giorno di Natale, alle ore 17, da Piazza Porta Terrà partirà una marcia silenziosa per Michela Fiori, la 40enne, dipendente di una cooperativa che cura l'assistenza domiciliare per conto dei Servizi sociali del Comune di Alghero, madre di due bambini di 11 e 13 anni, uccisa ieri dal marito, domenica 23 dicembre, nella casa di famiglia in via Vittorio Veneto.

Le luci del grande albero di corallo saranno spente. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

"L'HO STRANGOLATA CON LE MIE MANI": https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/29985/uxoricidio-alghero-il-marito-l-ho-strangolata-con-le-mie-mani