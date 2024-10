L’ha strangolata e poi si è ucciso. Orrore a Senorbì, in via Brigata Sassari 51, dove su segnalazione al 112 da parte dei vicini di casa della coppia, i militari della locale stazione hanno trovato il corpo privo vita di Paola Sechi, casalinga, classe 1967, verosimilmente strangolata dal marito Carlo Cincidda Carlo, pensionato, ex dipendente locale cantina sociale, classe 1956: il cadavere dell’uomo è stato trovato un’ora dopo riverso in una pozza di sangue dopo essersi lanciato nel vuoto all’interno dei locali del suo ex posto di lavoro.

Sul posto personale i Carabinieri di Dolianova e del Nucleo Investigativo per accertamenti e rilievi in ausilio ai colleghi sul posto. Dai primi accertamenti emerge che l'evento possa essere maturato in un contesto di recenti e acuiti dissidi di coppia, non noti e denunciati agli organi di polizia competenti per territorio.