Sabato pomeriggio, sulla linea 113, è giunta una chiamata da parte di una donna che chiedeva l’ intervento in quanto il proprio figlio aveva appena ucciso il loro cane a bastonate.

Immediatamente un equipaggio della squadra Volante si è portato presso l’abitazione della donna e raggiunto il figlio che si trovava nei pressi della stessa lo ha identificato per P.F., 21enne cagliaritano già noto alle Forze di Polizia. All’interno dell’appartamento, gli operatori hanno rinvenuto il corpo ormai esanime del piccolo chihuahua avvolto con una federa di un cuscino.

La donna ha raccontato ai poliziotti che quel pomeriggio il cagnolino aveva iniziato ad abbaiare nei confronti del giovane. Per cercare di calmarlo il ragazzo gli dava dei biscottini che non sortivano l’effetto desiderato. Improvvisamente, forse infastidito dal continuo abbaiare della bestiola, P.F. in un impeto di rabbia, ha afferrato la scopa che si trovava appoggiata al muro e colpendo ripetutamente la testa del malcapitato, lo ha lasciato esanime.

Dopo di che si allontanava dall’appartamento imprecando e urlando frasi sconnesse. La donna riferiva inoltre che il figlio era rientrato recentemente da una comunità di recupero, ove era stato affidato. P.F., dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di uccisione di animali.