Era intervenuto per cercare di far desistere il cognato dal suo tentativo di suicidio, ma l’uomo con un fucile da caccia ha sparato e ucciso Maurilio Vargiu, 51enne in servizio alle telecomunicazioni della questura di Cagliari.

La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7:00 a Soleminis, in via Fontana.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, Gianpriamo Piras, 59 anni, pensionato, stava attraversando un periodo difficile a seguito di un lutto familiare. I parenti poco prima delle 6.30 avevano chiamato Vargiu perché intervenisse per far ragionare il cognato. Ha aperto il fuoco contro il fratello del moglie e poi ha cercato di togliersi la vita. E’ ora ricoverato all’ospedale Brotzu per una ferita al costato.

Sul luogo della tragedia stanno operando i carabinieri del Reparto operativo provinciale di Cagliari e della compagnia di Dolianova.