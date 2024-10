Stamattina al termine degli accertamenti del caso, i Carabinieri della stazione di Capoterra della compagnia di Cagliari hanno denunciato per i reati di uccisione di animali in area marina protetta, nonché minaccia aggravata dall’uso delle armi, un romano classe 1973 che ieri pomeriggio poco dopo le 15, trascinava presso la battigia della spiaggia di Cala Cipolla un esemplare di pastinaca, meglio come conosciuto come razza, che aveva poco prima arpionato con una fiocina, l’esemplare stava per dare alla luce tre cuccioli.

Davanti a centinaia di turisti allibiti, dato quanto stava succedendo, il denunciato recideva con violenza la coda dell’animale e inoltre scattava pure qualche foto di questi momenti violenti con il suo smartphone. Immediatamente veniva ripreso da alcuni turisti che redarguivano il soggetto il quale con fare minaccioso gli puntava contro un coltello del quale si era servito poco prima per l’uccisione dell’animale, poi si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Dopo poco i Carabinieri della stazione di Capoterra lo rintracciavano e identificavano.