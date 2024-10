Avrebbe sorpreso un uomo all’interno della sua azienda mentre uccideva con un coltello 40 pecore e così ha esploso un colpo di fucile calibro 12 all'indirizzo della persona, che è stata ferita alla gamba sinistra.

E’ quanto accaduto secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri questa mattina, intorno alle 4:30, a Escalaplano, in località Paulionas.

Un allevatore quarantenne del posto, A. D., si sarebbe introdotto all'interno dell'azienda di U.G., dove sarebbe stato scoperto da uno dei proprietari, accorso sul posto per verificare cosa stesse succedendo.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu. La sua prognosi è riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono in corso i rilievi da parte del personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Jerzu e dei militari della stazione di Escalaplano. Le indagini dovranno stabilire le responsabilità dell’allevatore e del proprietario dell’azienda che ha esploso il colpo.