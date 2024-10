Questa mattina a Escalaplano i Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno arrestato Angelo Demontis con l’accusa di aver ucciso 24 pecore e 69 agnelli nell’azienda agricola Usala.

L’episodio si è verificato il 23 aprile scorso. Demontis era rimasto ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso proprio da uno dei proprietari dell’azienda.

In seguito alle indagini dei militari dell’Arma e in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura, l’uomo è stato arresto e accompagnato presso la casa circondariale di Uta.