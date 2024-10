Nella serata odierna, nella piazza Yenne, un automobilista di 46 anni urtava leggermente un mezzo della Polizia di Stato in sosta all'altezza del Corso Vittorio Emanuele.



Sottoposto alla prova con l'etilometro da parte una pattuglia della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi del sinistro, il conducente risultava avere un tasso alcolico superiore di oltre cinque volte rispetto al minimo consentito dalla legge.



Come conseguenza gli veniva ritirata la patente e la sua auto veniva posta sotto sequestro. L'automobilista verrà inoltre denunciato all'Autorità Giudiziaria.